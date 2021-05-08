В Кремле отреагировали на просьбу Чехии к ЕС высылать российских дипломатов
Чехия попросила страны Евросоюза высылать по меньшей мере одного российского дипломата. В Кремле считают, что это может только ухудшить кризис в отношениях Москвы и Брюсселя.
Источник:твиттер Леонида Слуцкого
Об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. И назвал это "демаршем на пустом месте".
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Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, – Слуцкий
В Кремле прокомментировали просьбу премьера Чехии Андрея Бабиша к Евросоюзу рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного российского дипломата. Российский депутат Леонид Слуцкий считает что, если страны согласятся на такие действия, это только ухудшит кризис в отношениях с ЕС.
К тому же российский дипломат надеется, что в Брюсселе осознают, к чему могут привести такие заявления.
Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это понимают,
– подчеркнул он.
Что этому предшествовало
- 17 апреля Чехия заявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб России.
- В ответ Кремль выслал 20 чешских дипломатов. Сотрудники посольства Чехии в России объявлены персонами нон грата.
- Впоследствии Прага поставила ультиматум – Москва должна вернуть высланных чешских дипломатов, иначе чешская сторона уравняет количество дипломатов в обеих странах. Поэтому в посольствах Чехии и России осталось по 7 дипломатов.
- Некоторые европейские страны сделали аналогичные шаги и выслали обратно в Россию российских дипломатов. На такой шаг 23 апреля пошли Латвия, Литва и Эстония. Троих диппредставителей России выдворила Словакия.
- Румыния объявила персоной нон грата советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. Его выслали из страны "за действия и активность, которые противоречат Венской конвенции".
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