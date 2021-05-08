Чехия попросила страны Евросоюза высылать по меньшей мере одного российского дипломата. В Кремле считают, что это может только ухудшить кризис в отношениях Москвы и Брюсселя.

Об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. И назвал это "демаршем на пустом месте".

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Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, – Слуцкий

В Кремле прокомментировали просьбу премьера Чехии Андрея Бабиша к Евросоюзу рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного российского дипломата. Российский депутат Леонид Слуцкий считает что, если страны согласятся на такие действия, это только ухудшит кризис в отношениях с ЕС.

К тому же российский дипломат надеется, что в Брюсселе осознают, к чему могут привести такие заявления.

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это понимают,

– подчеркнул он.

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают. https://t.co/f8eJTOK4W4 — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) May 8, 2021

Что этому предшествовало