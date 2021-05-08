Чехія попросила країни Євросоюзу висилати щонайменше одного російського дипломата. У Кремлі вважають, що це може лише погіршити кризу у відносинах Москви й Брюсселя.

Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Держдуми Леонід Слуцький. І назвав це "демаршем на порожньому місці".

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Чехія провокує ЄС на нову дипломатичну кризу у відносинах з Росією, – Слуцький

У Кремлі прокоментували прохання прем'єра Чехії Андрія Бабіша до Євросоюзу розглянути питання про вислання принаймні одного російського дипломата. Російський депутат Леонід Слуцький вважає, якщо країни погодяться на такі дії, це лише погіршить кризу у відносинах з ЄС.

До того ж російський дипломат сподівається, що в Брюсселі усвідомлять, до чого можуть призвести такі заяви.

Чехія провокує ЄС на нову дипломатичну кризу у відносинах з Росією. Демарш на порожньому місці в знак солідарності з черговим highly likely шоу стане ще одним кроком до згортання діалогу з Москвою. Сподіваюся, в Брюсселі це усвідомлюють,

– наголосив він.

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают. https://t.co/f8eJTOK4W4 — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) May 8, 2021

Що цьому передувало