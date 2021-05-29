Москва відправила за дипломатами спеціальний урядовий літак. Авіатранспорт вилетів приблизно о 14:30.
Зверніть увагу У Кремлі відреагували на прохання Чехії до ЄС висилати російських дипломатів
Працівники російського посольства в Празі прибули в аеропорт автобусом, в якому перебували дорослі і діти. Відомо, що першим спецрейсом виїхали 54 дипломати.
Коли виїде другий спецрейс
Другу групу співробітників, за інформацією радіо "Прага", планують відправити в понеділок, 31 травня. Кількість дипломатів, яких планують вивезти, наразі невідомо.
Так завершиться процес збалансування кількості співробітників посольства Росії у Празі і чеських дипломатів в Москві.
Росія почала вивозити своїх дипломатів з Чехії / Фото ČTK
Дипломатичний скандал між Росією і Чехією: коротко
- У квітні між Чехією і Росією спалахнув дипломатичний скандал. Це відбулось через розслідування справи про вибухи у Врбетіце, до яких ймовірно були причетні російські розвідники.
- Через це Чехія вирішила вислати 18 співробітників російського посольства.
- Росія відповіла на таке рішення і у відповідь вислала 20 чеських дипломатів.
- Після цього чеська дипломатія заявила про примусовий виїзд інших російських дипломатів з країни до кінця травня 2021 року.