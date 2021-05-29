Москва відправила за дипломатами спеціальний урядовий літак. Авіатранспорт вилетів приблизно о 14:30.

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Працівники російського посольства в Празі прибули в аеропорт автобусом, в якому перебували дорослі і діти. Відомо, що першим спецрейсом виїхали 54 дипломати.

Коли виїде другий спецрейс

Другу групу співробітників, за інформацією радіо "Прага", планують відправити в понеділок, 31 травня. Кількість дипломатів, яких планують вивезти, наразі невідомо.

Зауважимо! Відповідно до рішення уряду Чехії, десятки дипломатів повинні залишити російське посольство до кінця травня 2021 року.

Так завершиться процес збалансування кількості співробітників посольства Росії у Празі і чеських дипломатів в Москві.

Росія почала вивозити своїх дипломатів з Чехії / Фото ČTK

Дипломатичний скандал між Росією і Чехією: коротко