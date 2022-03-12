Сегодня с удивлением и даже некоторым страхом понял, что, в принципе, жду от России чего-либо.

Мир – это война, свобода – это рабство

Диверсию на АЭС? Легко! Химическую атаку? Да, через две секунды! Биологическое инфицирование? Как два пальца… Удар по Белоруссии? Никаких проблем! Дрессированные клопы? Увешанные вирусами летучие мыши? Инфицированные блохи? Да, все, что угодно! Нет препятствий для идиотов!

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Мы имеем дело с зомбированной наглухо страной . Безумной, как Шляпник из "Алисы". Есть 4 больших книги, в которых можно было заранее прочесть о настоящем. Это "Обитаемый остров", "1984", "Осень патриарха" и "Собачье сердце".

Немощный диктатор Клим Чугункин наконец-то построил общество своей мечты, где ретрансляторы из Останкинской башни плавят мозги населению, и оно с удовольствием принимает выдумку за реальность, мир за войну, свободу за рабство…

Самоубийство империи зла

Я жду от него и его страны любую подлость. Самую страшную, самую мерзкую, потому что от Шариковых можно ждать всего. Общество, постоянно живущее во лжи, ради лжи и с помощью лжи, не может иметь моральных ориентиров. Там, где нет моральных ориентиров, может произойти любая мерзость. В принципе, она уже произошла.

О главном Российские кафиры прикрываются "красным крестом"

Теперь после слов о славянском братстве хочется плюнуть в морду. И это очень надолго, если не навсегда. Россия надолго исчезнет из мировой шахматной доски. Это вселяет надежду на лучшее будущее для всей Европы и не только для нее. Жаль только, что цену за это платит моя страна. Каждый из нас, где бы он ни был.

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