Мир – це війна, свобода – це рабство

Диверсію на АЕС? Легко! Хімічну атаку? Так, за дві секунди! Біологічне зараження? Як два пальці… Удар по Білорусі? Жодних проблем! Дресовані клопи? Обвішані вірусами кажани? Інфіковані блохи? Так, все, що завгодно! Нема перешкод для ідіотів!

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Ми маємо справу із зомбованою наглухо країною. Божевільною, як Капелюшник із "Аліси". Є 4 великих книги, в яких можна було заздалегідь прочитати про сьогодення. Це "Населений острів", "1984", "Осінь патріарха" та "Собаче серце".

Немічний диктатор Клим Чугункін нарешті побудував суспільство своєї мрії, де ретранслятори з Останкинської вежі плавлять мізки населенню, і воно із задоволенням приймає вигадку за реальність, мир за війну, свободу за рабство…

Самогубство імперії зла

Я чекаю від нього та його країни будь-яку підлість. Найстрашнішу, наймерзеннішу, бо від Шарикових можна чекати всього. Суспільство, яке постійно живе у брехні, заради брехні та за допомогою брехні, не може мати моральних орієнтирів. Там, де немає моральних орієнтирів, може статися будь-яка мерзенність. У принципі вона вже сталася.

Про головне Російські окупанти прикриваються "червоним хрестом"

Тепер після слів про слов'янське братство хочеться плюнути в морду. І це дуже надовго, якщо не назавжди. Росія надовго зникне зі світової шахівниці. Це вселяє надію на краще майбутнє для всієї Європи і не тільки для неї. Шкода тільки, що ціну за це платить моя країна. Кожен із нас, де би він не був.

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