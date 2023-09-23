Готовят определенный потенциал, – в ВСУ предупредили, что Россия накапливает "Калибры" для обстрелов

Россия накапливает запас высокоточных крылатых ракет "Калибр", которые оккупанты могут применить для осенне-зимнего террора Украины. Однако в ВСУ призывают не паниковать, поскольку украинские военные после серии предыдущих массированных ударов России понимают принцип атак врага.

Россия не откажется от своих планов и будет давить и атаковать. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

Смотрите также Враг ночью запустил по Одесской области "Ониксы": две ракеты попали в рекреационную зону

С чем связано "затишье" по поводу обстрелов "Калибрамы"

Гуменюк напомнила, что у российских военных преимущество в воздухе. Кроме того, россияне способны пополнять ракетные запасы, поскольку санкции не работают в полном объеме.

У них есть запас ракет и пытаются его обновлять. К сожалению, санкции не работают в абсолютном режиме блокировки этого производства,

– сказала она.

По ее словам, массированная атака 21 сентября продемонстрировала, что Россия способна пополнять ракетные запасы.

"Они продемонстрировали, что если выдержать паузу – они способны накопить определенное количество ракет", – сказала спикер.

Она обратила внимание, что 21 сентября Россия атаковала центральные и западные регионы Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые смогла накопить.

Россия может накапливать не только ракеты воздушного базирования, но и морского, то есть крылатые ракеты типа "Калибр".

В предыдущий раз Россия применила "Калибр" при обстреле 1 сентября. Поэтому тот факт, что россияне долго не используют "Калибры", может свидетельствовать, что враг накапливает эти ракеты.

"Калибры" являются высокоточным оружием, которое враг достаточно часто использовал по объектам критической инфраструктуры. То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, это может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал,

– сказала Гуменюк.

В конце концов спикер подчеркнула, что не нужно пугаться и паниковать из-за угрозы массированных обстрелов со стороны России. Гуменюк подчеркнула, что Украина в прошлом году пережила подобные обстрелы.

Соответственно, украинцы, в частности военные, уже подготовлены и много знают и понимают о таких атаках России.