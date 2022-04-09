Россия накапливает силы на Востоке и Юге, но мы ищем пути, чтобы остановить войну, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Украина ищет все возможные рычаги влияния, чтобы остановить агрессию оккупантов.

Украина пытается усилить давление западных партнеров на Россию. Оккупанты, несмотря на первые санкции, продолжают обстреливать мирных жителей, уничтожать города и совершать преступления против человечности на территориях, которые им временно удается оккупировать.

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Пути завершения войны

Как отметил Владимир Зеленский после встречи с австрийским канцлером, Украина делает все возможное, чтобы огонь прекратился, а мирные украинцы чувствовали себя в безопасности. К сожалению, это расходится с планами оккупантов.

Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну. Но параллельно мы видим подготовку к большому, кто-то говорит решающему бою на Востоке Украины,

– сказал Зеленский.

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