Мероприятие должно уже сейчас просчитать последствия поглощения Россией Беларуси, – ISW

В отчете американского Института изучения войны говорится, что НАТО должна серьезно подготовиться к возможному будущему с контролируемой Россией Беларусью.

В частности, аналитик ISW упомянули о расследовании международных журналистов, в котором говорится, что Россия планирует к 2030 году фактически поглотить Беларусь.

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НАТО готовится к циничным намерениям Кремля

В Институте отметили, что хотя не могут подтвердить существование или содержание этого документа, однако изложенные журналистами данные о намерениях Кремля совпадают с оценками Института изучения войны по цели России поглотить Беларусь через Союзное государство.

По данным аналитиков, Путин, скорее всего, получит значительные преимущества по установлению российского контроля над Беларусью независимо от результата своего вторжения в Украину.

Вероятные постоянные успехи России в Беларуси ставят Запад перед решением того, как обращаться с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности, в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО, предполагают в ISW.

Как Запад сможет победить российскую кампанию

Мероприятие могло бы альтернативно установить условия для будущего, в котором территориально вся Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

– говорится в отчете.

Как отмечают эксперты, это желаемое долгосрочное будущее зиждется на немедленных и постоянных решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность изгнать российские силы со своей территории.

Также в отчете отметили, что маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно ответить на российскую кампанию по поглощению Беларуси, предварительно не преодолев российского вторжения в Украину.

Что известно о намерениях Кремля в отношении Беларуси

Группа журналистов из разных стран мира получила доступ во внутренний документ власти России "Стратегические цели России на белорусском направлении".

По их данным, стратегию по интеграции Беларуси в Россию разрабатывали в администрации президента совместно с СВР, ФСБ, ГРУ и Генштабом России в 2021 году.

Согласно российскому документу Владимир Путин запланировал к 2030 году: