По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 25 февраля 2025 года вражеские силы атаковали 213-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Орел,

Брянск,

Курск,

Приморско-Ахтарск.

Также агрессор нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 79 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряно (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил