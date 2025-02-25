По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей збито
У ніч проти 25 лютого 2025 року ворожі сили атакували 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Орел,
- Брянськ,
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ.
Також агресор завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 11:00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 79 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.