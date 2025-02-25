По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 25 лютого 2025 року ворожі сили атакували 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

Також агресор завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 79 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил