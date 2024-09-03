Россия атаковала Днепр ракетами: горели авто, повреждены дома и детсад, есть погибший

Накануне, 2 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате российских обстрелов погиб 51-летний мужчина. Также есть пострадавшие.

О последствиях вечерней атаки агрессора на Днепр рассказал председатель ОВА. Также показал ужасные кадры с места обстрела.

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Последствия атаки на Днепр 2 сентября

Чиновник подчеркнул, что регион снова теряет из-за агрессии россиян.

В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. 6 человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице. Другие будут приходить в себя дома,

– заявил Сергей Лысак.

Также рассказал, что в областном центре горели авто. В целом уничтожено 3 машины, еще 12 – изуродованы.

Окна побиты в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие,

– сообщил председатель ОВА.

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Последствия ракетного удара по Днепру / Фото ГСЧС, Лысак

Около 08:00 в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия ракетного удара по Днепру. Уточнили, взрывной волной выбиты окна в одном из дошкольных учебных заведений и жилых домах.

На месте обстрела вспыхнул пожар, который пожарные оперативно укротили. К ликвидации последствий российской атаки привлекали 30 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Также Лысак рассказал, что вечером понедельника не утихали обстрелы на Никопольщине. Враг целился по населенным пунктам района из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Также дронами-камикадзе.

В Никополе и Марганецкой общине оккупанты задели инфраструктуру. Главное – обошлось без жертв.

Утром захватническое войско возобновило удары по райцентру. В результате обстрела повреждено админздание. Продолжается обследование территории.