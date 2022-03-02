Россия атаковала киевский вокзал: ударом ракеты разорвало большую теплотрассу

В результате удара орков по Центральному вокзалу Киева серьезно повреждена большая теплотрасса. Инцидент произошел вечером 2 марта.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Также он обнародовал видео последствий ракетного удара по вокзалу.

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"Уроды хотят заморозить Киев"

По словам Геращенко, часть Киева может остаться без тепла.

"Уроды хотят заморозить Киев! Ударом ракеты в районе железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу", – отметил он.

Добавим, что вышеуказанная теплотрасса располагается недалеко от главного железнодорожного вокзала Киева.

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Ракетный удар по вокзалу Киева: что известно

Приблизительно в 20:50 раздался мощный взрыв.

Впоследствии появилась информация, что "что-то прилетело в районе подземного перехода возле железнодорожного вокзала". В Офисе Президента сообщают о предполагаемом ракетном ударе.

В Укрзализныце уточнили, что снаряд ударил возле гостиницы Ibis. К счастью, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

В момент инцидента все пассажиры были в укрытии. Относительно раненых данные уточняют.

Добавим, что сейчас из Киева массово эвакуируют тысячи женщин с детьми из-за российского вторжения.

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