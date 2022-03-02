Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Також він оприлюднив відео наслідків ракетного удару по вокзалу.
До теми У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух: прилетіла ракета
"Виродки хочуть заморозити Київ"
За словами Геращенка, частина Києва може залишитися без тепла.
Виродки хочуть заморозити Київ! Ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу,
– зазначив він.
Додамо, що вищевказана тепло траса розташовується неподалік головного залізничного вокзалу Києва.
Удар Росії по Києву: дивіться відео, як пошкодило теплотрасу біля вокзалу
Ракетний удар по вокзалу Києва: що відомо
- Приблизно о 20:50 пролунав потужний вибух.
- Згодом з'явилася інформація, що "щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу". У Офісі Президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.
- В Укрзалізниці уточнили, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. На щастя, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень.
- У момент інциденту всі пасажири були в укритті. Щодо поранених – ці дані уточнюють.
- Додамо, що зараз з Києва масово евакують тисячі жінок із дітьми через російське вторгнення.
Актуально Була потужна звукова хвиля: відео з приміщення камер схову на Залізничному вокзалі
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!