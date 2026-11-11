Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: есть погибший и пострадавшие

Российские военные нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своих социальных сетях. Согласно сообщению, вражеский удар пришелся по торговым рядам в тот момент, когда на месте находилось много мирных жителей.

Медики борются за жизнь двух пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое. Взрывная волна и обломки также повредили прилегающие жилые многоэтажки и припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы, ликвидация последствий продолжается. Специалисты продолжают осматривать территорию и уточнять информацию о масштабах нанесенных разрушений.

По состоянию на 13:06 количество пострадавших увеличилось до 11. Один человек погиб. Девять человек госпитализированы, состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое. Медики борются за их жизни. Еще одному человеку помощь оказали на месте.

Напомним, Черноморск не впервые становится мишенью российских атак. В частности, 15 января 2026 года российская армия нанесла удар баллистической ракетой по причалу местного морского порта. Тогда пострадал член экипажа судна под флагом Мальты, также были повреждены контейнеры и произошла утечка масла.