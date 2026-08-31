Утром 31 августа россияне атаковали терминал "Новой почты" в Одесской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Что известно об ударе по "Новой почте"?

По словам чиновника, на объекте вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте удара работают все соответствующие службы,

– заявил глава ОВА.

Последствия прилета по "Новой почте" / Фото ГСЧС

Напомним, что 28 августа российские войска попали в складские помещения "Новой почты" в селе Святопетровское Киевской области. Через час после первого попадания оккупанты ударили по той же локации второй раз.

В компании заявили, что под удар попало сортировочное депо "Новой почты". Пожар уничтожил десятки тысяч книг, а также современный роботизированный фулфилмент-центр, в создание которого компания вложила значительные ресурсы и годы работы.

Заметим, что той же ночью враг сбросил 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах, повредив также 3 грузовика.

Объекты компании были атакованы и в других регионах.

После уничтожения крупного центра в Святопетровском "Новая почта" решила децентрализовать фулфилмент. Теперь ее отделения по Украине могут использоваться в качестве локальных складов, чтобы уменьшить зависимость от одного крупного центра.