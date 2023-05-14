Следующий шаг будет очень быстрый, – Зеленский о том, на кого нападет Путин, если Украина упадет

Кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. Следующим шагом будет Молдова.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянским журналистам, сообщает 24 Канал.

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Следующими шагами будут Молдова и Балтийские страны

По словам Зеленского, после Украины Россия нападет на Молдову и на Балтийские страны.

Нравится это странам Запада или нет, вы – страны НАТО. А я точно знаю, я не сомневаюсь, что если Украина упадет, следующий шаг очень скоро будет – Молдова. Я имею в виду не быстрые шаги по захвату, а решение идти дальше,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что НАТО – это не только защита, но и ответственность.

"Будет Молдова, будут Балтийские страны. Балтийские страны – страны НАТО. Когда (они – 24 Канал) будут захвачены... Не дай бог, потому что мы их уважаем и любим. Но если представить, что Путин придет в страны НАТО, то вы точно должны знать – вам придется отправлять своих людей – детей, родителей – на эту войну, вы – члены НАТО. Вот и все", – заметил украинский лидер.

Он подытожил, что общество стран НАТО должно знать, что лучше помочь Украине, чем отправлять на войну своих детей.

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Первые важные шаги по контрнаступлению состоятся в скором времени

Глава государства рассказал, что Украина очень серьезно готовится к контрнаступлению.

И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ... Я не могу вам ответить (когда начнется контрнаступление – 24 Канал). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует,

– заявил президент.

По его словам, украинцы верят в победу и то, что первые важные шаги будут уже в скором времени.