Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели
Утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города. Наши Вооруженные силы мужественно отражают атаки врага. Местное население им помогает. Россияне несут невосполнимые потери – как личного состава, так и техники.
В Украине уже вторую неделю идет война. С ней на украинские земли пришел российский захватчик. Об основных событиях борьбы с врагом читайте в хронологии.
Предыдущая неделя Россия напала на Украину: хронология основных событий
Хронология событий
7 марта
Дополняем новость…
01:40 Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать модели безопасности вне НАТО.
01:35 Пентагон: Россия применила 95% группировки для вторжения в Украину.
01:25 Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу с начала войны.
01:04 Враг нанес ракетный удар по селу Тузлы в Одесской области с моря.
00:52 ВСУ освободили Чугуев на Харьковщине, оккупантам нанесли большие потери
00:50 Генштаб: группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.
00:38 В Мариуполе помещение СММ ОБСЕ пострадало от обстрела врага: последнюю группу миссии эвакуируют.
00:31 Министр Шкарлет: из-за атак врага в Украине 211 школ либо повреждены, либо полностью разрушены.
00:22 Вечерние обстрелы в Житомирской области: пострадал человек, разрушены здания.
00:13 Оккупанты продолжают бомбить жилые кварталы Харькова: снаряд мог попасть в многоэтажку.
00:05 К Белому дому несут игрушки и фото детей, погибших от рук России… Закройте небо над Украиной!