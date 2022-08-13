россия направила колоссальные ресурсы, – Зеленский назвал самые горячие точки фронта на Донбассе

русские оккупанты бросают большие силы в надежде захватить еще хоть какие-то территории. Они теряют наступательный потенциал и мечтают об успешном рывке перед попыткой начать переговоры на своих условиях.

российские оккупанты не прекращают наступательных действий и попыток захватить новые украинские города. Они понимают, что совсем скоро уже не смогут надеяться даже на малейший успех, поэтому всеми силами пытаются занять новые позиции.

Читайте также В Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили российский "Град", а затем наткнулись еще и на склад оккупантов

Зеленский о ситуации на фронте