"Россия направила кровь на границу": в Минобороны опровергли информацию

В Минобороны Украины опровергают информацию, что Россия якобы направила на украинскую границу запасы крови. Соответствующую информацию американские СМИ распространили в конце января.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что такие сообщения имеют цель распространить страх и панику в украинском обществе. Это элемент информационно-психологической войны.

Заметьте ЕСПЧ может установить 30 апреля датой начала российской оккупации Донбасса.

Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых на украинскую границу. Эта информация не соответствует действительности,

– заявила Маляр.

Зеленский назвал худший сценарий

Президент Владимир Зеленский заявил: наибольший риск и худший сценарий для Украины – дестабилизация внутри страны.

Украинский лидер подчеркнул, что высокая вероятность атаки никуда не исчезла. В то же время, она так же была в 2021, 2020, 2019 годах.

По словам Зеленского, следует "очень осторожно говорить ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война".

Президент также назвал постоянные устрашения со стороны России мазохизмом. Никакого смысла в таких действиях Кремля нет.

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Сообщение Маляр:

Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых на украинскую границу.

Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны.

Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе.