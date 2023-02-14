Об этом 13 февраля рассказал депутат от партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар. Он полагает, что под видом сербских футбольных болельщиков в столицу Молдовы могли прибыть диверсанты.

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"На этой неделе в Кишиневе должен состояться футбольный матч между командами из Сербии и Молдовы. Сначала планировали, что в нашу страну приедут и болельщики сербской команды. Благодаря усилиям СИБ (Служба информации и безопасности – 24 Канал), сделанным задолго до того, как он будет действовать, появилась информация, предоставленная Владимиром Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировали привезти диверсантов", – заявил Кептонар.

Заявление президентки Санду

Лидер Молдовы Майя Санду сообщила, что Россия хочет с помощью оппозиции, военных, граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания. По мнению президентки, целью Кремля является смена власти.

В России традиционно все отрицают и называют заявления "необоснованными". Такое заявление обнародовало МИД оккупантов.

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