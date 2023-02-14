Про це 13 лютого розповів депутат від партії "Дія та солідарність" Андріан Кептонар. Він вважає, що під виглядом сербських футбольних уболівальників у столицю Молдови могли прибути диверсанти.
До теми Росія хоче змусити ЗСУ перемістити частину сил ближче до Молдови, – військовий експерт
"Цього тижня у Кишиневі має відбутися футбольний матч між командами із Сербії та Молдови. Спочатку планували, що до нашої країни приїдуть і вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям СІБ (Служба інформації та безпеки – 24 Канал), зробленим задовго до того, як з'явилася інформація, надана Володимиром Зеленським, збірна Сербії гратиме за порожніх трибун, бо планували привезти диверсантів", — заявив Кептонар.
Заява президентки Санду
Лідерка Молдови Майя Санду повідомила, що Росія хоче з допомогою опозиції, військових, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі. На думку президентки, метою Кремля є зміна влади.
У Росії традиційно все заперечують і називають заяви "необґрунтованими". Таку заяву оприлюднило МЗС окупантів.
Небезпека для Молдови: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила російський план руйнування політичного порядку у Молдові.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія підправила у Туреччину нібито рятувальників з Чечні. За інформацією Данілова, ці люди були окупантами в складі так званого чеченського угруповання на території України. Секретар РНБО вважає, що їх можуть відправити у Кишинів.
- Молдова 14 лютого закрила небо для цивільної авіації через загрозу російського БПЛА над Кишиневом. Станом на 15:10 обмеження зняли.