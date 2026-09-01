Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, как долго Россия способна поддерживать такой темп ударов и от чего будет зависеть их дальнейшая интенсивность. Он также рассказал, почему даже небольшое количество реактивных дронов может создавать серьезные проблемы для больших городов.

Реактивные дроны создают новую проблему для ПВО

Россия изменила подход к дроновым атакам: наряду с массовыми запусками обычных "Шахедов" она все активнее использует реактивные беспилотники. Для противника они не слишком дороги, а значительно более высокая скорость позволяет создавать серьезную нагрузку даже при меньшем количестве аппаратов.

За прошлый месяц было зафиксировано 800 реактивных дронов. По сравнению с почти 8 тысячами дронов, которые запускали в мае, это в десять раз меньше. Но они создали для нас огромную проблему. В чем она? В скорости,

– пояснил Ступак.

Такие дроны запускают преимущественно по одному или по два. Из-за скорости одна цель может пролететь через Николаевскую или Черниговскую области и уже примерно через 20 минут оказаться возле Белой Церкви. Из-за этого в мониторинговых каналах постоянно появляются сообщения из разных регионов, и у людей складывается впечатление, что беспилотников одновременно очень много. Пока масштабного противодействия им нет: утром один такой дрон примерно на 40 минут фактически парализовал Киев, перемещаясь над различными районами столицы.

Сейчас уже отработаны четыре варианта, как этому можно противодействовать. Проводятся тренировки, учения, далее должны последовать производство и масштабирование. Если ничего кардинально не изменится, ориентировочно в ноябре мы сможем увидеть больше сбитых дронов еще на подступах к большим городам,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Это позволило бы перехватывать реактивные дроны над полями, лесами, реками или морем, не допуская их к городам, где они наносят удары по жилым домам, продовольственным складам, медикаментам, бытовой технике и строительным материалам.

Россия сможет поддерживать такие атаки до тех пор, пока у Украины не появится достаточно эффективное противодействие: чем быстрее оно появится, тем больше вражеских беспилотников удастся уничтожать еще на подлете.

Ступак объяснил тактику России с реактивными дронами: смотрите видео