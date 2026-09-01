Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки довго Росія здатна підтримувати такий темп ударів і від чого залежатиме їхня подальша інтенсивність. Він також розповів, чому навіть невелика кількість реактивних безпілотників може створювати серйозні проблеми для великих міст.

Реактивні дрони створюють нову проблему для ППО

Росія змінила підхід до дронових атак: поряд із масовими запусками звичайних "Шахедів" вона дедалі активніше використовує реактивні безпілотники. Для ворога вони не є надто дорогими, а значно вища швидкість дозволяє створювати серйозне навантаження навіть меншою кількістю апаратів.

За минулий місяць було 800 реактивних дронів. У порівнянні з майже 8 тисячами дронів, які запускали у травні, це в десять разів менше. Але вони створили для нас величезну проблему. В чому вона? У швидкості,

– пояснив Ступак.

Такі дрони переважно запускають по одному або по двоє. Через швидкість одна ціль може пройти Миколаївщину чи Чернігівщину, а вже приблизно за 20 хвилин опинитися біля Білої Церкви. Через це в моніторингових каналах постійно з'являються повідомлення з різних регіонів, а в людей складається враження, що безпілотників одночасно дуже багато. Поки масштабованої протидії їм немає: вранці один такий дрон приблизно на 40 хвилин фактично паралізував Київ, переміщуючись над різними районами столиці.

Зараз уже відпрацьовано чотири варіанти, як цьому можна протидіяти. Відбуваються тренування, навчання, далі мають бути виробництво і масштабування. Якщо нічого кардинально не зміниться, орієнтовно в листопаді ми зможемо побачити більше збиттів ще на підступах до великих міст,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Це дозволило б перехоплювати реактивні дрони над полями, лісами, річками чи морем, не допускаючи їх до міст, де вони б'ють по житлових будинках, продовольчих складах, медикаментах, побутовій техніці та будівельних матеріалах.

Росія зможе підтримувати такі атаки доти, доки Україна не матиме достатньо ефективної протидії: що швидше вона з'явиться, то більше ворожих безпілотників вдаватиметься знищувати ще на підльоті.

Ступак пояснив тактику Росії з реактивними дронами: дивіться відео