Россия наращивает свою военную группировку: количество новых формирований выросло существенно

В Минобороны наблюдают за тем, что враг продолжает наращивать свою группировку войск. Только за прошедшую неделю зафиксировали еще несколько десятков новых формирований.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, оккупанты, хоть и несут бешеные потери, продолжают бросать на верную смерть своих бойцов.

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Враг стремится перехватить инициативу

По данным ведомства, по состоянию на 10 января у российских оккупационных войск, если учитывать оперативный резерв, действуют около 280 формирований. Для сравнения, на прошлой неделе было зафиксировано около 250.

В условиях отсутствия необходимой технически готовой боевой техники, Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя,

– подчеркнула Маляр.

Так что наблюдается усиление группировок войск врага на территории нашего государства. Известно, что из полигонов в Беларуси и России оккупанты перебрасывают в зону боевых действий, а также приграничных районов, мобилизованных.

Все эти действия могут иметь простую причину. Есть вероятность, что оккупанты планируют таким образом перехватить у Украины стратегическую инициативу.

Россия готовится к "серьезным действиям"

Это подчеркнул польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что россияне делают немало для того, чтобы готовиться к серьезной крупной кампании. По его словам, на эти же "серьезные действия" следует ожидать в ближайшие недели. Скорее всего, в марте.

Не обошел он вниманием также мобилизованных. По словам Пацека, есть около 230 тысяч солдат. И они, каким-то странным образом, исчезли из виду. Генерал предполагает, что их сейчас учат, чтобы отправить в наступление.

В то же время, не стоит забывать, что Путин решил увеличить численность армии. Она теперь будет насчитывать более 1 миллиона и 150 солдат. Так что человеческий ресурс, который будут уверенно гнать насмерть, у России еще есть.

А теперь вкратце пройдемся по потерям врага. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 113 390 российских военных. Заметим, что за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 430 бойцов "второй армии мира".