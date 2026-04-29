Россия наращивает "теневой флот" несмотря на западные санкции, – Bloomberg

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает расширять свой так называемый "теневой флот" для экспорта энергоресурсов. Четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа недавно сменили флаг на российский и, вероятно, направляются в Арктику.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Куда движутся суда?

Речь идет о танкерах "Космос", "Луч", "Орион" и "Меркурий".

По данным систем мониторинга судоходства, они направляются на север Атлантического океана, а один из них указал пунктом назначения Мурманск на западе России. Вблизи этого порта расположено плавучее газохранилище "Саам", которое используется для хранения сжиженного газа из проекта Arctic LNG 2.

Этот проект, как и связанная с ним инфраструктура, находится под санкциями США.

По информации судовой базы Equasis, танкеры сменили флаг на российский в марте и апреле после предыдущей смены владельцев. Ранее они принадлежали компании Oman Ship Management Co. или ее дочерним структурам.

В Bloomberg отмечают, что эти суда имеют характерные признаки так называемого "теневого флота". Они старше большинства танкеров для перевозки сжиженного природного газа, которые сейчас используются, а также недавно были переданы в собственность малоизвестных компаний через непрозрачные посреднические схемы.

Справка. "Теневым флотом" называют сеть судов, которые используют для обхода международных санкций, в частности при экспорте нефти, газа и других ресурсов. Такие корабли часто меняют флаги, владельцев и компании-операторы, работают через оффшорные структуры и непрозрачных посредников.

Стоит отметить, что по меньшей мере 16 танкеров уже использовались для перевозки сжиженного природного газа из российских проектов, находящихся под санкциями. Один из таких кораблей в марте подвергся атаке и сейчас выведен из эксплуатации.

В феврале судна "Космос" и "Луч" перешли в собственность гонконгской компании Mighty Ocean Shipping Ltd., тогда как "Орион" и "Меркурий" были переданы компании Celtic Maritime & Trading SA.

