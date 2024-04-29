Может быть отвлекающий манёвр, – в ГПСУ о накоплении российских войск на границах

Россия уже в течение длительного времени активно накапливает свои войска на границах. Однако страна-агрессор пока не имеет достаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение с тех позиций.

Об этом в интервью рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, по состоянию на сейчас не фиксируется ни одной ситуации, в которой Россия имела бы какую-то возможность достичь какой-то стратегической цели.

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Может быть отвлекающий маневр

Андрей Демченко рассказал, что сейчас на границе с Россией наблюдается напряженная ситуация. Захватчики ежедневно обстреливают приграничные области, туда постоянно заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия,

– заявил он.

По его словам, еще несколько дней назад наша пограничная группа зафиксировала попытку захода вражеской ДРГ в количестве более 10 человек. Они пытались заминировать пограничные пути, вероятно, с целью подрыва ВСУ или местных жителей.

"Эта группа была разоблачена, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб", – сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Демченко также напомнил, что с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось по Сумской области. В конце прошлого года, значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. По состоянию на сейчас наибольшая активность фиксируется в Сумской области.

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Главнокомандующий отметил, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, вражеские войска сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Противник активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи. По его словам, происходит динамическое изменение положения, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток.

Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях привлек до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.