Откроем им ворота в ад, – Андрющенко предположил последствия для России из-за нарушенного перемирия

В полночь 6 мая началось перемирие, однако Россия сорвала режим тишины. Враг наносил удары по гражданским украинским городам и атаковал на фронте, поэтому Украина готовит ответ.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко озвучил 24 Каналу мнение, что не обязательно будут удары по Москве. На территории России есть очень много важных целей, которые Украина должна атаковать к 9 мая.

"Я думаю, в этом году что-то будет, не обязательно в Кремле. Не стоит ожидать удара по Красной площади. Не уверен, есть ли у нас чем достать, а не просто потратить и попортить им нервы. Есть достаточно других целей на территории России, на оккупированных территориях", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перемещение ПВО в Москву. По его словам, это открывает дополнительные возможности для Украины, ведь враг ослабляет защиту других регионов, перебрасывая средства противовоздушной обороны в столицу. Очевидно, что российское руководство не готовится к прекращению огня, а волнуется за свой парад к 9 мая в Москве больше, чем за все остальные территории России.

Куда может ударить Украина?

Петр Андрющенко отметил, что 5 мая россияне также атаковали гражданские объекты. Россияне наносили удары по Сумах 6 мая. Объекты, по которым целился враг, не имеют ничего общего с военной инфраструктурой. Это снимает с Украины обязательства соблюдать прекращение огня. Хотя украинская сторона не нарушала перемирие и сдержала обещание.

"Ночь закончилась нашими ударами по Крыму. Были удары по Джанкою, Армянску. Был удар по Мариуполю, Мелитополю, Антрациту, но все это закончилось до полуночи, как мы обещали. Сейчас нет ударов, думаю, военное руководство принимает решение, что делать дальше, как комментировать нарушение россиянами перемирия", – сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Важно! Утром 6 мая россияне нанесли удар по центру Сум, где дроны попали в детский сад. К сожалению, в результате атаки нашли тело охранницы образовательного учреждения. С места удара госпитализировали двух раненых, которым врачи оказывают необходимую помощь. Дети не посещали заведение.

Однако, по его словам, не обязательно бить по параду 9 мая в Москве. Туда враг стянет всю свою противовоздушную оборону, РЭБ, поэтому вряд ли Украина сможет достичь желаемого результата.

Сейчас мы не можем так пробить российскую оборону, но потратим один дрон, чтобы долетел до Москвы, и должны запустить несколько десятков. Эти несколько десятков можно потратить на Туапсе, чтобы они продолжали собирать нефть прямо в Черном море. Есть еще много целей с политической и военной точки зрения,

– подчеркнул Андрющенко.

В частности, говорится о Санкт-Петербурге, который, очевидно, будет незащищен. Там есть порт Кронштадт, которым они гордятся не менее, чем Севастополем. Также это может быть Елабуга, с которой также могут перебросить ПВО на Москву. Кроме того, есть военный аэродром Приморско-Ахтарск, откуда запускаются "Шахеды" по Украине.

Это город, в котором живут военные летчики, которые бросали КАБы на Запорожье. По крайней мере частично их коллеги точно сбрасывали ночью КАБы на Харьковщину. Поэтому если мы в Приморско-Ахтарск на 9 мая откроем ворота в ад, чтобы никто больше не мог оттуда взлетать, то мы достигаем одновременно двух целей,

– добавил эксперт.

Россия нарушила перемирие: что известно?

Вечером 4 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет о режиме тишины в ночь с 5 на 6 мая, а наши военные будут действовать зеркально к действиям России. Украинский лидер заявил об этом после того, как россияне заговорили о "режиме тишины" на период 8 и 9 мая, когда у оккупантов продолжается "победобесие".

Однако Россия до сих пор атакует Украину, игнорируя предложенное перемирие. Под ударами оказались гражданские города. Кроме того, Россия также не остановила штурмов на фронте.

Президент Украины прокомментировал, что Россия сорвала режим прекращения огня. С начала суток враг 1 820 раз нарушил режим тишины. Зеленский отметил, что Украина готовит жесткий ответ.