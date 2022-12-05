За последнюю неделю истребители НАТО в Балтии через Россию поднимали четыре раза

Истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, 4 раза вылетали для обнаружения и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Все самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем – российские.

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Почему самолеты НАТО вылетали 4 раза за последнюю неделю

29 ноября Истребители воздушной полиции НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского самолета Ан-26, следовавшего через международное воздушное пространство из Калининградской области России на материковую часть страны-террористки. Самолет летел с включенным радиолокационным ответчиком с планом полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVC).

Нарушение правил международного пространства 3 дня кряду

1 декабря Истребители воздушной полиции НАТО по этой причине вылетели через российский самолет Ил-20, летевший через международное воздушное пространство из материковой части России в Калининград. Самолет летал без включенного радиолокационного ответчика, без плана полета, однако поддерживал радиосвязь с РСИК. Также тогда идентифицировали самолет РФ Ан-26, летевший через международное воздушное пространство из материковой части России в Калининградскую область. Этот самолет тоже летал без включенного радиолокационного ответчика и плана полета, но поддерживал радиосвязь с РСИК.

2 декабря Истребители воздушной полиции НАТО тоже вылетели для опознания и сопровождения самолета Ил-20, который вылетел из Калининграда и снова туда вернулся. У него тоже был выключенный радиолокационный ответчик и не было плана полета.

3 декабря Истребители воздушной полиции НАТО отреагировали на российский Су-27П, летевший в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининград. Этот самолет не только летел без включенного радиолокационного ответчика и без плана полета, но и не поддерживал радиосвязь с РСИК. Также в Калининград летел самолет Ан-26, однако он хоть поддерживал радиосвязь с РСИК.