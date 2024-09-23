Япония впервые выпустила сигнальные ракеты: Россия трижды за день нарушила ее воздушное пространство

Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии днем 23 сентября. Истребители Сил самообороны Японии поднялись в воздух и предупредили российские самолеты, выпустив сигнальные ракеты.

Инцидент произошел над островом Ребун, что на севере префектуры Хоккайдо, заявил представитель правительства Японии Йошимаса Хаяши. Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun.

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Реакция Японии на нарушение воздушного пространства

Из-за нарушения своего воздушного пространства Япония использовала сигнальные ракеты для предупреждения. Это впервые, когда Силы самообороны страны пошли на такой шаг.

Стоит отметить, что 12 сентября российские военные самолеты впервые за 5 лет облетели Японский архипелаг. Тогда Японии также пришлось поднять в небо свои истребители.

Представитель Минобороны рассказал, что последний раз российские военные самолеты совершали полет над Японией в 2019 году, но тогда это были бомбардировщики, которые вошли в воздушное пространство страны.

Япония также поднимала в воздух истребители в конце августа, когда китайский военный самолет нарушил ее воздушное пространство.

Напомним, что в августе этого года Москва угрожала "наказать" Японию, если японские ракеты для ЗРК Patriot попадут в украинскую армию.