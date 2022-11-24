Россия нас ненавидит, но боится, – Подоляк объяснил цель последней массированной атаки

Россия в очередной раз своими массированными ракетными обстрелами пытается вынудить украинский народ сдаться. У них ничего не выйдет. Результат уже ясен. Война приведет к смерти России. В таком виде она уже не будет существовать.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, одна из миссий Украины на этой войне – привести Россию к трансформации. Украинцы не могут жить рядом с такой страной.

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Россия имеет единственный "инструмент влияния" в войне

Как отмечает Подоляк, оккупанты считают, что у них есть "инструмент влияния" на Украину. Это – геноцидный тип ведения войны. Они сознательно уничтожают критическую инфраструктуру и рассказывают об этом на разных площадках.

Оккупанты говорят: "Мы не можем атаковать военные цели. Мы проигрываем. Мы боимся воевать с ВСУ. Поэтому у нас есть один аргумент – убивать гражданских, оставляя их без отопления в зимний период, без энергетики, без водоснабжения и так далее". С Россией все понятно – они нас ненавидят, они это будут делать, потому что дико боятся слова "Украина",

– отметил Подоляк.

В этом случае бывает странная реакция некоторых западных политиков. Россия цинично убивает гражданских, заставляет их жить без света, тепла и связи. А некоторые "особо мудрые" пытаются склонить Украину к переговорам. Но какие могут быть переговоры с оккупантами, которые занимаются геноцидом.

Он убежден, что мир медленно, но начинает делать шаги по изоляции России. Однако цена этого – жизнь украинцев. Важно, чтобы мир единодушно и жестко реагировал на действия оккупантов.

Мы каждый день начинаем с того, что продолжаем на всех площадках говорить: "Смотрите, так не может существовать, международного права больше нет. Что вы делаете? Мы хотим, чтобы вы запретили то, назвали Россию страной-террористом, ведь это юридически правильно",

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк объяснил, как мир должен реагировать на действия российских оккупантов: смотрите видео

Добавим, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, таким ракетным террором Россия хочет склонить Украину к компромиссам и переговорам. Еще одна цель – заморозить боевые действия.

Он считает, что таким образом оккупанты хотят разрушить энергетические объекты, чтобы создать максимально неблагоприятные условия для украинцев. Затем они могут заявить что-то вроде "мы готовы это прекратить, но давайте вести переговоры".