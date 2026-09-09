Россия уничтожает цепь крепостей в Донецкой области: враг приближается к Краматорску и Славянску

Российские войска усилили давление на пояс укреплений в Донецкой области, подойдя вплотную к Краматорску и Славянску. В результате ежедневных обстрелов авиабомбами и дронами ключевая линия обороны на востоке оказалась под угрозой истощения.

Как сообщает CNN, за последние несколько недель ситуация в районе Краматорска существенно осложнилась из-за ежедневных массированных обстрелов и разрушенных мостов.

Что происходит в районе пояса крепостей?

По словам пресс-офицера 93-й отдельной механизированной бригады Ирины Рыбаковой, вражеские удары наносятся десятки раз в день, уничтожая гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Помимо авиаударов, серьезную угрозу представляют беспилотники, которые постоянно патрулируют небо над населенными пунктами Донецкой области. Из-за этого мирные жители и военные вынуждены передвигаться по улицам с оружием даже во время походов в магазины или кафе.

Россия истощает оборонительные рубежи Донбасса

Аналитик Института изучения войны Дженни Олмстед отмечает, что стремительного прорыва оккупантов ожидать не стоит, однако инициатива на восточном фронте перешла в руки Москвы. Российская армия постепенно проникает в направлении Славянска и Краматорска, а также продвигается в Константиновке.

Они пытаются подорвать украинскую логистику и оборону в этом районе, затрудняя доставку снабжения на передовые позиции и в сам город,

– пояснила Олмстед.

Эксперты отмечают, что четыре промышленные города – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – составляют основу обороны восточного и центрального регионов Украины. Самый южный элемент этого рубежа, Константиновка, после почти года боев практически утратил свое оперативное значение для Вооруженных сил Украины.

Какова ситуация на фронте: смотрите карту DeepState

Российская тактика заключается в ведении длительной войны на истощение, которая превращает населенные пункты в сплошные руины. По такой же схеме врагу понадобилось девять месяцев для захвата Бахмута и почти два года для взятия Покровска.

Сложность эвакуации и ситуация в тылу

По данным Донецкой областной военной администрации, на подконтрольных Украине территориях до сих пор остается почти 93 тысячи жителей, в том числе более 4800 детей. Представители полиции из подразделения "Белые ангелы" сообщают, что во многие населенные пункты, такие как Доброполье, уже невозможно заехать на автотранспорте из-за повсеместного заминирования и атак дронов, поэтому людей приходится выводить пешком.

Сам Краматорск долгое время служил стратегическим тыловым узлом для отдыха подразделений после тяжелых боев. Однако из-за постоянных обстрелов управляемыми авиабомбами и запланированного введения комендантского часа город теряет статус безопасного убежища.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали о ситуации на южном фронте, где российские войска активизировали действия на Запорожском направлении и пытаются охватить Ореховский оборонительный узел.

По словам Сергея Братчука, оккупанты уже продвинулись на несколько километров и для поддержки атак активнее применяют УАБ, дроны и артиллерию. Украинские силы в то же время наносят удары по вражеской логистике.