Як повідомляє видання CNN, за останні кілька тижнів ситуація в районі Краматорська суттєво ускладнилася через щоденні масовані обстріли та зруйновані мости.

Що відбувається в районі поясу фортець?

За словами пресофіцерки 93 окремої механізованої бригади Ірини Рибакової, ворожі удари відбуваються десятки разів на день, випалюючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Окрім авіанальотів, серйозну загрозу становлять безпілотники, які постійно баражують над населеними пунктами Донеччини. Через це цивільні мешканці та військові змушені пересуватися вулицями зі зброєю навіть під час походів до магазинів чи кав'ярень.

Росія виснажує оборонні рубежі Донбасу

Аналітикиня Інституту вивчення війни Дженні Олмстед зазначає, що стрімкого прориву окупантів очікувати не варто, проте ініціатива на східному фронті перейшла до рук Москви. Російська армія поступово інфільтрується в напрямку Слов'янська та Краматорська, а також просувається в Костянтинівці.

Вони намагаються погіршити українську логістику та оборону в цьому районі, ускладнюючи доставку забезпечення на передові позиції та в саме місто,

– пояснила Олмстед.

Експерти наголошують, що чотири промислові міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – формують основу оборони східного та центрального регіонів України. Найпівденніший елемент цього рубежу, Костянтинівка, після майже року боїв практично втратив своє оперативне значення для Збройних сил України.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту DeepState

Російська тактика полягає у веденні тривалої війни на виснаження, яка перетворює населені пункти на суцільні руїни. За такою ж схемою ворогу знадобилося дев'ять місяців для захоплення Бахмута та майже два роки для взяття Покровська.

Складність евакуації та ситуація в тилу

За даними Донецької обласної військової адміністрації, на підконтрольних Україні територіях досі залишається майже 93 тисячі мешканців, зокрема понад 4800 дітей. Представники поліції з підрозділу Білі янголи повідомляють, що до багатьох населених пунктів, як-от Добропілля, уже неможливо заїхати автотранспортом через суцільне замінування та атаку дронів, тому людей доводиться виводити пішки.

Сам Краматорськ тривалий час слугував стратегічним тиловим вузлом для відпочинку підрозділів після важких боїв. Проте через постійні обстріли керованими авіабомбами та заплановане запровадження комендантської години місто втрачає статус безпечного притулку.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про ситуацію на південному фронті, де російські війська активізували дії на Запорізькому напрямку та намагаються охопити Оріхівський оборонний вузол.

За словами Сергія Братчука, окупанти вже просунулися на кілька кілометрів і для підтримки атак активніше застосовують КАБи, дрони та артилерію. Українські сили водночас завдають ударів по ворожій логістиці.