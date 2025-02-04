ВСУ отбросили россиян с передовых позиций возле одного из населенных пунктов Купянского направления

Россияне продолжают вести на разных направлениях фронта наступательные действия. В частности, продолжались бои под Купянском.

К счастью, ВСУ удалось отбросить россиян с передовых позиций у одного из населенных пунктов на этом направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Беглым оккупантам угрожают расстрелом

В️ ОСУВ "Хортица" сообщили, что за сутки 3 февраля на Купянском направлении россияне наступали в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Все попытки врага были безуспешными.

Более того, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов,

– сообщили военные.

По данным разведки, сейчас командование российской армии пытается вернуть беглецов на позиции. Им даже угрожают расстрелом.

Кроме Купянского направления, россияне также атаковали на ️Харьковском, Лиманском, Краматорском и Торецком, Новопавловском направлениях. Бои продолжались и на Покровском – там ситуация сложнее. А на Северском направлении была замечена переброска личного состава и техники с целью проведения штурмовых действий, но ВСУ вовремя заметили и атаковали российские позиции.