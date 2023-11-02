Враг попытался наступать на Угледарском направлении: ВСУ остановили его, –Зеленский
Президент Украины провел ежедневный селектор, на котором обсуждали ситуацию на фронте. Глава государства рассказал, что оккупанты пытались прорваться в направлении Угледара, однако получили крепкого леща от наших защитников.
Во время совещания Зеленскому доложили о попытках врага наступать на Угледарском направлении, а также о ситуации относительно поставки оружия и работе зернового коридора.
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Россия хотела наступать у Угледара
Президент заявил, что россияне предприняли попытку наступления на Угледарском направлении, однако их остановили воины ВСУ. Кроме того, украинцы нанесли противнику тяжелые потери. Речь идет о десятках единиц техники, множестве убитых и раненых.
В Авдеевке наши военные держат оборону, а на Юге продолжают наступательные действия.
Снабжение оружием и зерновой коридор
Кроме того, Зеленский отметил, что заслушал доклад Минобороны о ходе поступления снарядов, ракет и техники от союзников. От разведки – он узнал о ситуации на международной арене и в состоянии врага.
Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для суден, что придаст уверенности нам и перевозчикам,
– рассказал глава государства.
Что происходит на фронте: где наступают россияне, а где ВСУ
- Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также наши защитники проводят штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
- Россияне одновременно предпринимают попытки наступлений в нескольких направлениях, однако они безуспешны. В том числе, оккупанты не прекращают атаки на Авдеевском направлении. Они пытались наступать у Хромового, что возле Бахмута.