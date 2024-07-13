Затем их вкладывают в военно-промышленный комплекс, чтобы быстро его восстановить, учитывая войну. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подробно объяснил 24 Каналу, из-за кого ослабевает санкционный эффект.

Интересно Китайские банки ограничили России доступ к юаню, – СМИ

При каком условии российская экономика начнет приходить в упадок

Экономист отметил, что через Китай, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и другие страны в Россию поступают товары двойного использования европейского производства. То есть происходит "серый" импорт, который должен жестко мониториться.

14 пакет санкций сделал достаточно большой шаг в этом направлении. К нему присоединилась Швейцария, поскольку именно швейцарские компоненты были найдены в российских ракетах, которые наносят удары по инфраструктуре и неоднократно сбивала украинская ПВО.

У меня, несмотря на заявления некоторых высокопоставленных чиновников НАТО, нет мощного оптимизма, что российская экономика начнет стагнировать через 2 года и так далее,

– отметил Олег Пендзин.

Такое развитие событий возможно только при одном условии – когда не будет активного обмена товарными потоками с Китаем, Индией и другими странами, которые замещают то, что не добавляется из-за санкционных ограничений Европейского Союза и США.

Смотрите также Нефтяная отрасль России находится под двойным ударом: экономист объяснил, в чем причина

Кто больше всего помогает России обходить санкции

По словам Пендзина, крупные банковские учреждения Китая, Индии, ОАЭ и Турции очень осторожно относятся к расчетам с российскими компаниями. Поскольку любой расчет за товары двойного использования из подсанкционного списка могут привести к блокировке счетов.

Однако есть маленькие китайские банки, которые не столь сильно страдают из-за санкционных ограничений, поэтому активно сотрудничают с Россией.

Только единый фронт санкционных ограничений может существенно повлиять на экономику России. Да, страдать будут российские граждане. Однако российская пропаганда воспитала в своем обществе, извиняюсь, "терпил", которые терпели, терпят и будут терпеть,

– отметил экономист.

Парадигма, в которой сегодня живет Россия, начинает напоминать последние десятилетия Советского Союза. В Украине нет столько времени, чтобы ждать, когда естественным путем у них лопнет терпение. Поэтому нужно всячески помогать Силам обороны.