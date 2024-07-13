Потім їх вкладають у військово-промисловий комплекс, аби швидко його відновити, з огляду на війну. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин детально пояснив 24 Каналу, через кого слабшає санкційний ефект.
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За якої умови російська економіка почне занепадати
Економіст зауважив, що через Китай, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан та інші країни у Росію надходять товари подвійного використання європейського виробництва. Тобто відбувається "сірий" імпорт, який повинен жорстко моніторитися.
14 пакет санкцій зробив достатньо великий крок у цьому напрямку. До нього приєдналася Швейцарія, оскільки саме швейцарські компоненти були знайдені в російських ракетах, які завдають ударів по інфраструктурі та неодноразово збивала українська ППО.
У мене, попри заяви деяких високопосадовців НАТО, немає потужного оптимізму, що російська економіка почне стагнувати через 2 роки і так далі,
– наголосив Олег Пендзин.
Такий розвиток подій можливий лише за однією умови – коли не буде активного обміну товарними потоками з Китаєм, Індією та іншими країнами, які заміщають те, що не додається через санкційні обмеження Європейського Союзу та США.
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Хто найбільше допомагає Росії обходити санкції
За словами Пендзина, великі банківські установи Китаю, Індії, ОАЕ і Туреччини дуже обережно ставляться до розрахунків з російськими компаніями. Оскільки будь-який розрахунок за товари подвійного використання підсанкційного списку можуть призвести до блокування рахунків.
Однак є маленькі китайські банки, які не настільки сильно страждають через санкційні обмеження, тому активно співпрацюють з Росією.
Тільки єдиний фронт санкційних обмежень може суттєво вплинути на економіку Росії. Так, страждати будуть російські громадяни. Проте російська пропаганди виховала у своєму суспільстві, перепрошую, "терпіл", які терпіли, терплять і будуть терпіти,
– зазначив економіст.
Парадигма, у якій сьогодні живе Росія, починає нагадувати останні десятиріччя Радянського Союзу. В України немає стільки часу, аби чекати, коли природним шляхом у них увірветься терпець. Тому потрібно усіляко допомагати Силам оборони.