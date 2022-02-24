Россия не атаковала Закарпатье, - Глава ОГА
Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита прокомментировал введение военного положения, которое было введено в результате нападения российских войск.
Виктор Микита рассказал детали о ситуации в Закарпатье. По словам Микиты, область не атаковали. Утром было проведено заседание оперативного штаба.
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Полный текст сообщения:
"Только что завершили брифинг для средств массовой информации. В стране введено военное положение.
С самого утра проведено заседание оперативного штаба.
- Закарпатье не атаковано, объекты критической инфраструктуры взяты под усиленный контроль;
- учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения;
- готовимся к принятию переселенцев;
- в области продолжаются мобилизационные мероприятия для комплектования военных подразделений;
- расставлены посты правоохранителей для контроля канала въезда – выезда из региона;
- органы власти переведены на режим 24/7.
Прошу всех сохранять спокойствие. Нет оснований для паники. Неприятель работает для деморализации и создания хаоса по всей стране.
Все необходимые силы и средства привлечены для контроля над ситуацией".
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!