Авиэксперт сказал, имеет ли Россия большие возможности для новой массированной атаки по Украине

Накануне 8 – 9 мая в России снова заговорили о возможном "сокрушительном" ударе по Украине в ответ на дальнобойные атаки. В то же время в последние дни оккупанты запускали меньше "Шахедов", чем обычно, поэтому возник вопрос, не готовят ли они новую массированную атаку.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала объяснил, что Россия и в дальнейшем использует весь доступный арсенал, который может накопить. По его словам, угроза никуда не исчезает, но возможности врага для таких ударов уже имеют свои ограничения.

Россия не берет паузу, а просто бьет тем, что успевает накопить

Меньшее количество "Шахедов" в последние дни еще не означает, что Россия готовит какой-то особый сценарий именно под 8 – 9 мая.

Напомним! Накануне 9 мая Россия объявила одностороннее "перемирие" с полуночи 8 мая до полуночи 10 мая, но одновременно начала угрожать Украине новыми ударами. ISW пишет, что Москва может использовать эту паузу как повод для дальнейшей эскалации и психологического давления. В России снова заговорили об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве, возможном применении "Орешника" и даже призвали дипломатов покинуть столицу, но ЕС заявил, что не будет забирать своих представителей из Киева.

Логика здесь остается той же: враг не останавливается, накапливает доступные средства поражения и использует их, как только имеет для этого возможность.

Враг никогда себя не останавливает и использует весь тот доступный арсенал, который может использовать,

– сказал Долинце.

Поэтому дата в этом случае не является определяющей, если часть средств не применят 9 мая, это не означает, что угроза исчезнет, потому что их могут использовать через несколько дней, когда на вражеских заводах изготовят новые ракеты или дроны, доставят их на пусковые установки и подготовят к запуску.

Будут они использованы 9 мая или потом дополнительные средства будут изготовлены на вражеских заводах, поставлены на пусковые установки и использованы 12 или 14 мая – это, в принципе, ничего не меняет,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Говорить о какой-то принципиально новой атаке именно сейчас оснований нет. Угроза остается постоянной, а российские удары, по-прежнему, зависят не от символических дат, а от того, сколько средств враг успевает выработать, накопить и подготовить к очередной волне запусков.

Россию сдерживает не только производство, но и нехватка носителей

При этом проблема для России сейчас не сводится только к тому, сколько ракет она может изготовить. Важным ограничением становится то, чем именно эти ракеты запускать, потому что за время войны враг потерял часть морских и воздушных носителей, с которых ранее наносил массированные удары.

Способности существенно увеличить производство дальше враг не имеет,

– сказал Долинце.

Ощутимо это видно на крылатых ракетах. Значительная часть пусковых установок была морского базирования, прежде всего носители "Калибров", но таких кораблей в России стало меньше.

К слову! 7 мая Силы обороны Украины поразили в районе пункта базирования "Каспийск" в Дагестане малый ракетный корабль проекта "Каракурт", способный запускать "Калибры". Александр Мусиенко объяснил, что такие удары уменьшают возможности российской каспийской флотилии и являются частью системной работы по носителям ракет и местам их базирования.

Отдельно сократился и парк бомбардировочной авиации, в частности Ту-95 и Ту-22, которые также использовались как платформы для пусков.

Важно! 25 апреля, по данным командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди, украинские дроны поразили боевые самолеты на аэродроме "Шагол" в Челябинске, примерно в 1700 километрах от границы Украины. Речь идет о двух Су-57, один Су-34 и еще один самолет семейства "Су". Роман Свитан отметил, что это ощутимая потеря для России, потому что Су-34 используют для ударов КАБами, а Су-57 является одним из самых опасных и дефицитных самолетов врага.

Сокращение этих возможностей привело к тому, что враг на сегодняшний день может, наверное, производить больше этих ракет, чем реально может применять,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Угроза массированных ударов никуда не исчезает, но и у России уже есть свои узкие места. Даже если ракеты сходят с производства, это еще не означает, что враг так же легко может превратить их в атаку той силы, на которую рассчитывает.

Что известно об объявленном Россией "перемирии"?

Путин не принял украинское предложение начать тишину с 6 мая, а ограничился собственным форматом под парад 8 – 9 мая. Роман Свитан считает, что Россия может прибегнуть к новым провокациям и попытаться снова использовать "Орешник". На это, по его словам, может указывать и закрытие воздушного пространства над Капустиным Яром. Ядерный удар он считает маловероятным, но во время возможного пуска этой ракеты советует быть максимально осторожными по всей Украине.

МВД Украины не подтверждает информацию о якобы подготовке массированного удара по Киеву 10 или 11 мая. Пресс-секретарь ведомства Марьяна Рева отметила, что такие данные не относятся к компетенции министерства, а доверять стоит только официальным сообщениям. В то же время она подчеркнула, что угроза российских атак остается постоянной, поэтому игнорировать сигналы тревоги нельзя ни в один день.