В целом россияне не против операции. Правда, они просят не трогать отдельные территории. Об этом 24 канала рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса.

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Что известно о спецоперации

23 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерениях совершить военную спецоперацию в Сирии. Целью является расширение 30-километровой зоны безопасности на южной границе со страной. "Приоритетны те районы, которые являются центром нападений против нашего государства", – сказал он. Речь идет о северных регионах Сирии, которые контролируются подразделениями Сил самообороны сирийских курдов (YPG). По словам Эрдогана, Турция приступит к спецоперации тогда, когда Вооруженные силы и разведывательные службы завершат подготовку.

Илья Куса отметил, что эта операция направлена против проамериканских курских отрядов. Однако она будет проходить в тех районах, где присутствует российская военная полиция и сирийские правительственные войска.

Россия не будет препятствовать проведению сделки. Тем не менее, россияне просят турок не трогать некоторые участки – стратегические трассы и шоссе, необходимые для передвижения российских и сирийских правительственных войск. Защищать курдов они вряд ли будут,

– подчеркивает эксперт.

Непонятной остается позиция сирийских властей

Судя по всему, сирийское правительство будет защищать курдов и воевать с Турцией. В этом плане они расходятся во мнениях с Россией. Следует вспомнить, как это было в 2019 году. Между турецкой и сирийской армией были серьезные боевые действия.

Отношения России и Турции будут зависеть от того, договорятся ли они или нет,

– отметил спикер.

Эксперт по международным отношениям объясняет, россияне и турки привыкли договариваться между собой без местных игроков. России легче торговать по сирийской территории, а для Сирии это – не приемлемо.

"Если Россия даст согласие на проведение Турцией военной операции, это может ухудшить ее отношения с Дамаском, а также заставит сирийские власти дрейфовать в сторону Ирана", – считает Илья.

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