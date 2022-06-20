В цілому росіяни не проти операції. Щоправда, вони просять не чіпати окремі території. Про це 24 каналу розповів експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

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Що відомо про спецоперацію

23 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про наміри здійснити воєнну спецоперацію в Сирії. Метою є розширення 30-кілометрової безпекової зони на південному кордоні з країною. "Пріоритетні ті райони, які є центром нападів проти нашої держави", – сказав він. Мовиться про північні регіони Сирії, які наразі контролюються підрозділами Сил самооборони сирійських курдів (YPG). За словами Ердогана, Туреччина розпочне спецоперацію тоді, коли Збройні сили та розвідувальні служби завершать підготовку.

Ілля Куса зауважив, що ця операція спрямована проти проамериканських курських загонів. Однак, вона відбуватиметься в тих районах, де присутня російська військова поліція та сирійські урядові війська.

Росія не перешкоджатиме проведенню операції. Проте, росіяни просять турків не чіпати деякі ділянки – стратегічні траси й шосе, які необхідні для пересування російських та сирійських урядових військ. Захищати курдів вони навряд чи будуть,

– наголошує експерт.

Незрозумілою залишається позиція сирійської влади

Судячи з усього, сирійський уряд буде захищати курдів та воювати з Туреччиною. В цьому плані вони розходяться в думках з Росією. Варто згадати, як це було 2019 року. Між турецькою та сирійською армією були серйозні бойові дії.

Відносини Росії й Туреччини залежатимуть від того, чи домовляться вони, чи ні,

– відзначив спікер.

Експерт з міжнародних відносин пояснює, росіяни й турки звикли домовлятися між собою, без місцевих гравців. Росії легше торгувати сирійською територією, а для Сирії це – не прийнятно.

"Якщо Росія дасть згоду на проведення Туреччиною військової операції, це може погіршити її стосунки з Дамаском, а також змусить сирійську владу дрейфувати в бік Ірану", – вважає Ілля.

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