Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она убеждена, что рано или поздно российский диктатор объявит новую волну мобилизации.
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Есть ли у Путина человеческий ресурс для войны
Россия теряет на фронте сотни солдат в день убитыми и ранеными. А для того, чтобы поддерживать свой "статус-кво", Путин потребует от российской армии продвижения вперед. Возможно, пока будущую мобилизацию могут не проводить в Москве и Санкт-Петербурге, но все остальные регионы России она почти наверняка не обойдет стороной.
Пока что перед (президентскими – 24 Канал) выборами им (Кремлю – 24 Канал) не хочется никого запугивать. Пока у России есть резерв в виде заключенных, тысяч 120 – 150 еще можно набрать. Также есть резерв в национальных краях и среди тех, кто недавно получил российское гражданство. Это все работает на "утилизацию" и, как полагают кремлевские идеологи, на "оздоровление общества",
– пояснила Романова.
Такая мобилизационная политика полностью устраивает большинство россиян. Однако когда ресурс для такой "скрытой мобилизации" в России закончится, Путину придется начать принудительно мобилизовать россиян из крупных городов. А они могут начать протестовать против этого решения.
Что известно о мобилизации в России
- Первые сообщения о том, что Россия готовится к новой волне мобилизации, появились еще в канун украинского контрнаступления. Тогда Путин подписал целый ряд решений, направленных на усиление мер по набору новых солдат.
- Ожидалось, что новая мобилизация в России начнется осенью 2023 года. Однако на фоне того, что российская армия удержала линию фронта, в Кремле было принято решение отложить массированную мобилизацию до весны 2024 года.
- До того времени Путин будет полагаться на механизмы скрытой мобилизации, которые обеспечивали агрессора примерно 20 тысячами новобранцев в месяц. Следует заметить, что сопоставимое количество российских военных Силы обороны уничтожали за этот промежуток времени.
- Несмотря на это, опираясь исключительно на скрытую мобилизацию, агрессор сумел сформировать 2 новые общевойсковые армии: 18-ю, которая воюет в Херсонской области, и 25-ю, которую оккупанты бросили на Купянское направление.