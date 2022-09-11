Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, на Харьковщине ВСУ разбили изюмскую группировку войск, на которую россия возлагала большие надежды.
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"Сейчас эта группировка полностью разгромлена. Российские военные гибнут или сдаются в плен, другие позорно убегают, оставляя технику и оружие", – сказал Мусиенко.
Индикатор "достижений" россии за 200 дней войны
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что эта ситуация стала индикатором "достижений" россии с 24 февраля.
Мы видим, что за 200 дней полномасштабной войны каких-либо успехов или преимуществ россия не достигла и не достигнет. Конечно, у ВСУ впереди еще много работы и усилий для того, чтобы полностью деоккупировать украинские территории,
– подчеркнул Мусиенко.
Он добавил, что с каждым днем русская армия становится все более демотивированной. Боевой дух ВСУ все больше растет.
Реакция западных партнеров на контрнаступление ВСУ
Как отметил военный эксперт, с успешным контрнаступлением ВСУ растет уверенность в Украине зарубежных партнеров.
Даже самые большие скептики в других странах, которые сомневались в том, что Украина выстоит, сейчас убедились в силах украинской армии.
– сказал Мусиенко.
По его словам, иностранные лидеры дают высокую оценку действиям ВСУ, как в тактике, так и в стратегии. Также на Западе высоко оценивают и ту подготовительную работу, которая была проделана перед началом контрнаступления.
Военный эксперт напомнил, что по информации генерала США Марка Милли, с помощью HIMARS Украина поразила более 400 российских целей.
Это большая и длительная работа, которая дала возможность обессилить врага, а затем воспользоваться моментом и гнать противника с нашей земли.
– подчеркнул Мусиенко.
Александр Мусиенко рассказал о значении разгрома изюмской группировки врага: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Вооруженные Силы Украины вышли на государственную границу на севере Харьковщины. Бойцы добровольческого подразделения "Хартия" опубликовали видео, на котором виден флаг Украины с нашей стороны границы.
- Российские оккупанты бежали из города Изюм Харьковской области. Украинские военные показали видео из освобожденного города и подняли флаг Украины на крыше здания администрации.
- Активное контрнаступление продолжается не только в Харьковской области, но и в Херсонской области. Там противник несет колоссальные потери. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в Херсонской области оккупанты отходят с некоторых позиций.