Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, на Харківщині ЗСУ розбили ізюмське угруповання військ, на яке росія покладала великі надії.

Читайте також "Найбільша поразка росії": як світові ЗМІ відреагували на контрнаступ України

"Зараз це угруповання повністю розгромлене. Російські військові гинуть або здаються в полон, інші ганебно тікають, залишаючи техніку і зброю", – сказав Мусієнко.

Індикатор "здобутків" росії за 200 днів війни

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що ця ситуація стала індикатором "досягнень" росії з 24 лютого.

Ми бачимо, що за 200 днів повномасштабної війни якихось успіхів чи переваг росія не досягла і не досягне. Звісно, у ЗСУ попереду ще багато роботи і зусиль для того, щоб повністю деокупувати українські території,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що з кожним днем російська армія стає все більш демотивованою. Натомість бойовий дух ЗСУ все більше зростає.

Реакція західних партнерів на контрнаступ ЗСУ

Як зазначив військовий експерт, з успішним контрнаступом ЗСУ зростає впевненість в Україні закордонних партнерів.

Навіть найбільші скептики в інших країнах, які сумнівалися у тому, що Україна вистоїть, зараз переконалися у силах української армії,

– сказав Мусієнко.

За його словами, іноземні лідери дають високу оцінку діям ЗСУ як у тактиці, так і в стратегії. Також на Заході високо оцінюють і ту підготовчу роботу, яка була проведена перед початком контрнаступу.

Військовий експерт нагадав, що за інформацією генерала США Марка Міллі, за допомогою HIMARS Україна вразила понад 400 російських цілей.

Це велика і тривала робота, яка дала можливість знесилити ворога, а потім – скористатися моментом і гнати противника з нашої землі,

– наголосив Мусієнко.

Олександр Мусієнко розповів про значення розгрому ізюмського угруповання ворога: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: останні новини