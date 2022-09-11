Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, на Харківщині ЗСУ розбили ізюмське угруповання військ, на яке росія покладала великі надії.
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"Зараз це угруповання повністю розгромлене. Російські військові гинуть або здаються в полон, інші ганебно тікають, залишаючи техніку і зброю", – сказав Мусієнко.
Індикатор "здобутків" росії за 200 днів війни
Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що ця ситуація стала індикатором "досягнень" росії з 24 лютого.
Ми бачимо, що за 200 днів повномасштабної війни якихось успіхів чи переваг росія не досягла і не досягне. Звісно, у ЗСУ попереду ще багато роботи і зусиль для того, щоб повністю деокупувати українські території,
– наголосив Мусієнко.
Він додав, що з кожним днем російська армія стає все більш демотивованою. Натомість бойовий дух ЗСУ все більше зростає.
Реакція західних партнерів на контрнаступ ЗСУ
Як зазначив військовий експерт, з успішним контрнаступом ЗСУ зростає впевненість в Україні закордонних партнерів.
Навіть найбільші скептики в інших країнах, які сумнівалися у тому, що Україна вистоїть, зараз переконалися у силах української армії,
– сказав Мусієнко.
За його словами, іноземні лідери дають високу оцінку діям ЗСУ як у тактиці, так і в стратегії. Також на Заході високо оцінюють і ту підготовчу роботу, яка була проведена перед початком контрнаступу.
Військовий експерт нагадав, що за інформацією генерала США Марка Міллі, за допомогою HIMARS Україна вразила понад 400 російських цілей.
Це велика і тривала робота, яка дала можливість знесилити ворога, а потім – скористатися моментом і гнати противника з нашої землі,
– наголосив Мусієнко.
Олександр Мусієнко розповів про значення розгрому ізюмського угруповання ворога: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Збройні Сили України вийшли на державний кордон на півночі Харківщини. Бійці добровольчого підрозділу "Хартія" опублікували відео, на якому видно прапор України з нашого боку кордону.
- Російські окупанти втекли з міста Ізюм, що на Харківщині. Українські військові показали відео зі звільненого міста і підняли прапор України на даху будівлі адміністрації.
- Активний контрнаступ триває не лише на Харківщині, але й на Херсонщині. Там противник зазнає колосальних втрат. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Херсонщині окупанти відходять з деяких позицій.