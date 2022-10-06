Россия не должна получать никаких доходов от нефти и газа, – Зеленский о 8 пакете санкций
Источник:Владимир Зеленский
Евросоюз движется к введению 8-го пакета санкций против России. Там предусмотрено ограничение морской транспортировки российской нефти.
Создают инструментарии для ограничения нефтяных доходов государства-террориста. Об этом Зеленский рассказал в традиционном видеообращении.
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Это хорошо. Но это только начало. Должны сделать так, чтобы государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа,
– подчеркнул Зеленский.
Нужно сделать так, чтобы "ни один нефтедоллар и ни одно газоевро" не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира. Зеленский убежден, что подчас это будет обеспечено.
Глава государства поблагодарил всех европейцев, кто работает ради этого результата и продвигает необходимые политические решения. Президент анонсировал, что завтра продолжит работу в этом направлении и обратится к участникам заседания Европейского совета.
ЕС утвердил 8 пакет санкций
- В ЕС утвердили новый пакет санкций против России. В частности, там есть ограничения на импорт, экспорт и ограничение цен на нефть.
- Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.
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