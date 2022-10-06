Створюють інструментарії для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Про це Зеленський розповів у традиційному відеозверненні.

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Це добре. Але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу,

– наголосив Зеленський.

Потрібно зробити так, аби "жоден нафтодолар і жодне газоєвро" не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Зеленський переконаний, що часом це буде забезпечено.

Глава держави подякував всім європейцям, хто працює заради цього результату та просуває необхідні політичні рішення. Президент анонсував, що завтра продовжить роботу на цьому напрямку й звернеться до учасників засідання Європейської ради.

ЄС затвердив 8 пакет санкцій

У ЄС затвердили новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема там є обмеження на імпорт, експорт та обмеження цін на нафту.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України.

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