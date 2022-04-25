Россия не достигла значительного прорыва на Донбассе, – разведка Британии
25 апреля 2022 , 09:26Читати новину українською
Источник:Минобороны Великобритании
Российские захватчики сосредоточились на Донбассе, там ведут основные боевые действия. Однако разведка Великобритании уверяет, что значительного прорыва оккупанты не достигли.
Россия добилась незначительных успехов в некоторых областях после сосредоточения на полной оккупации Донбасса.
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У агрессора нет достаточной материально-технической и боевой поддержки. Следовательно, разведчики констатируют об отсутствии прорыва у оккупантов.
В разведке отмечают, что оборона Украины Мариуполя также истощила многие российские подразделения. Их боеспособность наши защитники снизили.
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