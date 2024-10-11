Путину не хватает войск, чтобы победить Украину и защитить Россию, – Atlantic Council

Операция ВСУ в Курской области показала, что перегруженные российские войска значительно уязвимее, чем кажется. В то же время это не означает, что российская армия находится на грани развала.

Беспрецедентная операция Сил обороны Украины на российской территории выявила ограниченность кремлевской военной машины. Об этом говорится в материале аналитика Питера Дикинсона для Atlantic Council.

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Операция на Курщине показала проблемы российской армии

По словам автора, многие продолжают рассматривать российскую армию как непреодолимую силу с фактически неограниченными запасами людей и техники. Однако теперь становится все более очевидным, что на самом деле попытка Путина завоевать Украину оставила его армию неспособной защитить Россию.

Владимир Зеленский сначала надеялся, что путем операции на Курщине Украина сможет заставить Путина перебросить войска. Однако пока этого не произошло. Зато российская армия продолжает постепенно продвигаться на востоке Украины

В то же время тот факт, что Путину пришлось выбирать между вторжением в Украину и защитой России, сам по себе показателен.

Конечно, это не означает, что российская армия находится на грани развала. Наоборот, недавно Путин обнародовал амбициозные планы по дальнейшему увеличению численности своей армии до полутора миллионов солдат, что сделает ее второй по численности в мире после Китая. Он также может объявить новую волну мобилизации, но это потенциально может разжечь внутренние беспорядки и убедить тысячи молодых россиян бежать из страны,

– говорится в материале.

Не имея достаточных резервов, в Кремле рассчитывают на то, что украинские войска сами оставят Курскую область из-за отсутствия у Киева необходимых сил и под влиянием ситуации на восточном фронте.