Поскольку Владимир Путин надеется, что сможет добиться всех замыслов в 2024 году. Таким предположением с 24 Каналом поделился публицист и политический обозреватель Виталий Портников.

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О чем свидетельствует отсутствие плана

Однако, по его словам, если Россия не сможет одержать желаемых "побед" в 2024 году, страна-агрессор не остановится и продолжит воплощать замысел в 2025 году.

Поскольку отсутствие планов на войну в 2025 году может объясняться только тем, что с точки зрения Путина на следующий год уже не будет никакой Украины, а будет союзное государство: Россия, Беларусь и Украина.

Только половина Украины, Восток и Юго-Восток, будут частью России, а все остальное останется марионеточному правительству Украины, которое будет частью союзного государства. То есть будет реализован план, который должен состояться в период 24 февраля 2022, когда начался "блицкриг",

– подчеркнул публицист.

Какую цель преследует Путин

Российский президент Владимир Путин пытается достичь "молниеносной войны" через истощения Украины, что он не скрывал во время "прямой линии" 14 декабря.

Возникает вопрос, если война закончится в 2024 году, то на каких позициях? Сможет ли стать частью Евросоюза страна, у которой есть нерешенные вопросы территориальной целостности? Даже если имеется какое-то политическое соглашение о примирении с государством, которое оккупирует часть его территории,

– подчеркнул Портников.

Существует два важных аспекта, которые следует понимать:

Или Россия признает, что в 2024 году все оккупированные ею территории будут освобождены Украиной и, соответственно, заканчивается война. Или Россия собирается в 2024 году оккупировать еще какие-то территории и завершить войну.

Обратите внимание! Лидеры стран ЕС приняли решение начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В любом случае украинцы вместе с европейцами должны ответить на самый главный вопрос:

Можно ли принять в ЕС государство, в котором вопросы территориальной целостности не решены ввиду международного права; в которой часть территории контролируется другой страной-агрессором или часть территории не признана как государство другими государствами ЕС?

К слову, это касается Украины, Молдовы, Грузии, Сербии, Косово. Проблемы, которые придется решать глобально,

– заметил Виталий Портников.

У Украины другая ситуация

Портников привел пример острова Кипр, связанного со страной НАТО – Турцией. 36% территории контролирует Турецкая Республика Северного Кипра. Страна не аннексирована Анкарой, а является самопровозглашенным государством.

По такому обзору вопрос Молдовы и Грузии можно решить. В то же время, с Украиной другая ситуация. 4 области Украины и АР Крым аннексированы Россией,

– сказал политический обозреватель.

Таким образом, принятие в ЕС Украины с международно признанными границами является одновременно посягательством Евросоюза на конституционное право России.

"Я абсолютно не против такого посягательства, потому что считаю, что конституционное право России не имеет никакого значения наряду с международным правом. Однако я не знаю, как на этот вопрос будут отвечать европейцы. Мы же говорим о европейской позиции, а не о нашей", – отметил Портников.

Киприоты обязались провести референдум о воссоединении острова, когда их принимали в ЕС. Они его провели, но находившиеся в составе Европейского Союза жители части острова проголосовали против восстановления территориальной целостности. Этот случай стал примером того, как нельзя доверять тем, с кем договариваешься.

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