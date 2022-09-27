Россия не имеет права иметь ядерное оружие: Зеленский выступил на Совбезе ООН

Президент Владимир Зеленский 27 сентября выступил на Совбезе ООН. Прежде всего он отреагировал на ядерные угрозы и подчеркнул, что россия не может иметь права на такое оружие.

Президент отметил, что россия презирает хартию ООН и нарушает все правила. Поэтому Зеленский призвал мир к действиям, передает 24 канал.

Кстати Не думаю, что он блефует, – Зеленский о ядерных угрозах путина

Ядерные угрозы – постоянный нарратив россиян

Зеленский наметил 5 пунктов, что сейчас происходит. Прежде всего, россия проигнорировала призыв МАГАТЭ по немедленному освобождению Запорожской АЭС и немедленному прекращению обстрелов возле ядерного объекта. Это умышленный ядерный шантаж.

Тезис об использовании ядерного оружия стал постоянным нарративом пропагандистов.

Это доказывает, что россия не имеет права владеть ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность в мире,

– подчеркнул президент.

На план мира россия ответила мобилизацией

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе он представил Генассамблее ООН план мира. В то же время государство-агрессор в ответ объявило мобилизацию. Кроме того, россия фокусирует мобилизацию именно на коренных народах. Такая ситуация, в частности, в оккупированном Крыму.

"Это политика геноцида", – убежден президент.

Анексия – попытка стереть нормы международного законодательства

Зеленский рассказал и о псевдореферендумах на оккупированных территориях. Захватчики заставляют людей заполнять бумажки, угрожая им оружием. Уже даже представили заранее подготовленные "результаты" этого фейкового голосования.

Аннексия украинских территорий. Это наибольшее нарушение Хартии ООН. Это попытка украсть территории у другого государства. Попытка стереть нормы международного законодательства,

– подчеркнул Зеленский.

Нужна полная изоляция россии

Он отметил, что единственный способ остановить это – полная изоляция россии в ответ на все, что она делает. Государство, осуществляющее геноцид, не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Россию необходимо исключить из всех международных институций. Кроме того, требуются новые серьезные санкции против россии.

Зеленский отдельно подчеркнул, что какие-либо уголовные действия россии ничего не изменят. Украина не будет подчиняться шантажу террористов.

Наше государство нуждается в поддержке, а также четких гарантиях безопасности. Это составляющая глобальной безопасности.

С путиным не о чем говорить

Признание россией этих псевдореферендумов будет означать, что здесь не о чем говорить с путиным. Аннексия – это движение, которое настраивает против него все человечество. Зеленский подчеркнул, что такой четкий сигнал требуется от каждой страны мира.

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