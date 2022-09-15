Если бы чеченцы начали войну, у Путина не было бы для нее военных ресурсов, – Ходжес

Победа Украины в войне против России становится все очевиднее. Поэтому человечество сейчас может стать свидетелями начала конца не только режима Владимира Путина, но и самой России.

Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес. Он считает, что огромная империя, охватывающая более 120 этнических групп, стоит на неустойчивой основе.

Важно Генерал Ходжес назвал три фактора, которые могут привести к распаду России

Россияне не хотят воевать

Ходжес констатировал, что российские мужчины, когда-то обольщенные предложениями зарплаты со стороны военных, массово избегают вербовки, осознавая судьбу, которую для них ждет поле боя.

Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других наций в окрестностях федерации – группы, которые легче всего использовать как пушечное мясо. Если бы некоторые воинственные чеченцы решили начать еще одну войну за независимость, где Путин нашел бы военные ресурсы для борьбы с ней теперь, когда он так много посвятил Украине,

– спросил американский генерал.

Ходжес также сказал, что видит по меньшей мере 3 фактора, которые могут привести к развалу России, в частности:

Первый – это падение внутреннего доверия к русской армии , которая традиционно являлась основой легитимности кремля. Его унижение в Украине сейчас почти полно, а гордый черноморский флот все еще скрывается за Крымом, слишком напуган, чтобы принять меры против страны, даже не имеющей военно-морского флота.

, которая традиционно являлась основой легитимности кремля. Его унижение в Украине сейчас почти полно, а гордый черноморский флот все еще скрывается за Крымом, слишком напуган, чтобы принять меры против страны, даже не имеющей военно-морского флота. Во-вторых, ущерб, понесенный российской экономикой, был слишком разрушительным , чтобы выдержать 144-миллионное население. Европейские правительства больше не будут полагаться на Nord Stream 1, поскольку убедились, как легко можно его отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции во внутренние энергоснабжения.

, чтобы выдержать 144-миллионное население. Европейские правительства больше не будут полагаться на Nord Stream 1, поскольку убедились, как легко можно его отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции во внутренние энергоснабжения. Это подводит нас к третьему фактору, заключающемуся в редкой природе населения России. Ибо, несмотря на то, что Россия имеет в 70 раз больше, чем Соединенное Королевство, имеет только вдвое больше населения. Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

Империя начинает распадаться, – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов констатировал, что ВСУ продолжают успешно освобождать оккупированные территории. Между тем в России начинает нарастать конфликт, что может привести к распаду империи. Он считает, что в ближайшие месяцы в России будут проходить необратимые процессы.

Жданов считает, что на фоне провалов на фронте в самой России существенно меняется риторика. Дальше будет нарастать конфликт среди военных, ведь командиры среднего звена, находящиеся в Украине и руководящие оккупантами, не могут выполнить уходящие из москвы приказы.

Здесь назревает конфликт. И либо генеральный штаб встанет на сторону войск и тогда конфликт перебрасывается в москву – между арбатом и кремлем.

– сказал военный эксперт.

Как пропагандисты россии сменили риторику из-за успехов ВСУ: смотрите видео